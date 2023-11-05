نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. فوز في الدوري قرارات مجلس الإدارة وتحديد موقف السولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

الأهلي يلملم جراحه في عقر دار الذئاب

نجح فريق الأهلي لكرة القدم في تحقيق الفوز الثالث على التوالي ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بالفوز على فريق المقاولون العرب بثنائية مقابل هدف.

وجاءت مباراة الليلة على ملعب المقاولون العرب بالجبل الاخضر، وذلك في إطار مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وخاض فريق الأهلي 3 مواجهات حتى الآن في بطولة الدوري، نجح في تحقيق الفوز خلال جميع المباريات، ويتأجل له 3 مباريات.

وسجل هدفي الفريق في مباراة الليلة، اللاعب طاهر محمد طاهر، كذلك اللاعب محمد هاني، فيما سجل اللاعب جوزيف أوشايا هدف المقاولون الوحيد من ركلة جزاء.

قرارات مجلس الإدارة اليوم

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقب اجتماع اليوم السبت بمقر النادي، عدة قرارات بخصوص الاستثمار وشركات النادي، وجاءت القرارات على النحو التالي:

- مضاعفة رأس المال لشركات الاهلي الثلاث، وزيادتها بنسبة 100%.

- الثلاث شركات هم، شركة الأهلي لكرة القدم، وشركة الأهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الأهلي للخدمات الرياضية.

- أكد الخطيب على ضرورة الانتهاء من الإنشاءات الخاصة بفرع الشيخ زايد.

- وناقش المجلس خلال جلسة اليوم، العديد من وجهات النظر لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي.

السولية جاهز للمباراة القادمة

يواصل الجهاز الطبي والفني العمل التأهيلي مع لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عمرو السولية، وذلك لتجهيزه في المشاركة خلال المباريات المقبلة.

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصدر خاص بالقلعة الحمراء، أن اللاعب عمرو السولية يقترب من الدخول في قائمة الفريق خلال المباراة القادمة أمام فريق سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي في الرابعة من مساء الأربعاء المقبل، مباراته المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا.