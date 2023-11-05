نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براعم الزمالك مواليد 2011 يكتسح شباب البكاري بنتيجة 14 هدف بدوري منطقة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي فريق البراعم بنادي الزمالك مواليد 2011، في تحقيق الفوز باكتساح على نظيره فريق شباب البكاري بنتيجة 14 - 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري منطقة الجيزة.

براعم الزمالك مواليد 2011 يكتسح شباب البكاري

أحرز أهداف الزمالك كل من محمد وحيد ثلاثة أهداف "هاتريك" ومالك أسامة نبيه "هدفين" وياسين محمد علي "هدفين" وعمار حسن "هدفين"، وعمر علي وفهد مجدي وتيمور هشام ومحمد محسن وزياد محمد صابر بواقع هدف لكل لاعب.

ويقود فريق زمالك 2011 كل من؛ إيهاب رفاعي مديرا فنيًا، أحمد عادل مدربًا مساعدا ومصطفي البيباني مدربًا لحراس المرمى، خالد قناوي اخصائيا للتأهيل والإصابات