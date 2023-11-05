نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يرصد التعاقد مع صفقة نارية من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يستهدف ضم جيمس

ووفقًا للتقارير الصادرة من إسبانيا، فأن ريال مدريد يريد التعاقد مع ريس جيمس الظهير الأيمن لفريق تشيلسي ليكون بديلًا لداني كارفخال نجم الفريق الملكي.

ويجهز النادي الملكي عرضًا قويًا من أجل التعاقد مع جميس خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم صفوف المرينجي.

ويُعد جيمس من أفضل الظهراء على مستوي العالم، إلا أن الإصابات التي لحقت بِه خلال الفترات الأخيرة مع البلوز، جعلت مستواه يتراجع كثيرًا.