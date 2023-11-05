نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة سان جيرمان.. ميلان يسقط على أرضه أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان أمام ضيفه أودينيزي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت الموافق 4 نوفمبر، على أرضية ستاد جوزيبي مياتسا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-24.

وكانت صافرة بداية المباراة قد انطلقت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

أحداث مباراة ميلان وأودينيزي اليوم في الدوري الإيطالي

انتهى الشوط الأول من مباراة ميلان ونظيره اودينيزي بالتعادل السلبي بينهما، وحاول الروسونيري استغلال عاملي الأرض والجمهور لتسجيل هدف التقدم لكن المحاولات باتت بالفشل.

وفي الدقيقة 62 من زمن المباراة أحتسب الحكم ركلة جزاء لأودينيزي بعد عرقلة من ياسين عدلي داخل منطقة جزاء الميلان، وسجلها روبيرتو بيريرا بنجاح.

مركز الفريقين بجدول ترتيب الدوري الإيطالي

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ميلان عند المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 22 نقطة؛ بينما احتل أودينيزي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.