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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم « دوت الخليج الرياضي» في السطور التالية؛ نتيجة وملخص أهداف مباراة ميلان ضد أودينيزي، في المواجهة النارية التي جمعتهما مساء اليوم السبت الموافق 4-11-2023، على أرضية ستاد جوزيبي مياتسا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

نتيجة وملخص أهداف مباراة ميلان ضد أودينيزي

وخسر فريق ميلان أمام نظيره أودينيزي على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الكالتشيو هذا الموسم 2023-24.

نتيجة وملخص أهداف مباراة ميلان ضد أودينيزي اليوم السبت 4-11-2023

أحرز روبيرتو بيريرا هدف المباراة الوحيد لصالح أودينيزي في الدقيقة 62 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح فريقه بعد عرقلة من ياسين عدلي داخل منطقة جزاء الميلان.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ميلان عند المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 22 نقطة؛ بينما احتل أودينيزي المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط..