نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد في طريقه إلى يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، بات قريبًا من الحصول على خدمات، نجم ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

يوفنتوس على أعتاب ضم سيبايوس

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن يوفنتوس اقترب من التعاقد مع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، لينضم إلى السيدة العجوز خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وابتعد سيبايوس عن المشاركة مع الفريق الملكي خلال الفترة الأخيرة، بسبب الإصابة التي آثرت على مستواه، وجعلت الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب المرينجي يستبعده من حساباته الفنية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإسباني 2023-2024، ويتصدر الفريق الملكي صدارة الترتيب.