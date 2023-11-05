أراوخو يقود برشلونة لخطف فوز كبير أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق ريال سوسيداد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بهدف دون رد في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

وبدأت أحداث المباراة مساء اليوم عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وسيطر لاعبي فريق ريال سوسيداد على معظم أوقات المباراة أمام نادي برشلونة وشكلوا خطورة كبيرة على مرمى الحارس تير شتيجن.

وأضاع لاعبي فريق ريال سوسيداد الهجمات التي اتيحت لهم أمام مرمى الحارس تير شتيجن، في حين أن لاعبي برشلونة لم يتمكنوا من تشكيل خطورة كبيرة عليهم.

وتمكن اللاعب رونالد أراوخو من تسجيل هدف المباراة الوحيد لفريق برشلونة عند الدقيقة 92.

ورفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، كما رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس.