برشلونة يهزم سوسيداد وجيرونا يتصدر الليغا

برشلونة يهزم سوسيداد وجيرونا يتصدر الليغاحقّق برشلونة فوزاً صعباً على مضيفه ريال سوسييداد 1-0 في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت عودة جيرونا إلى الصدارة بفوزه 4-2 خارج ملعبه على أوساسونا يوم السبت.

وخطف رونالدو أرواخو هدف الفوز لبرشلونة بضربة رأس متقنة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط خلف المتصدر جيرونا، ونقطة خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد سوسيداد عند 20 نقطة في المركز الخامس.

جيرونا يعود للصدارة

وعاد جيرونا إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه 4-2 خارج ملعبه على أوساسونا السبت، بعد أن سجل أرتيم دوفبيك هدفا وصنع اثنين ليبتعد الفائز بـ3 نقاط عن ريال مدريد.

وسيطر جيرونا على المباراة، وتقدم من خلال هجمة مرتدة تم تنفيذها ببراعة وبدأها سافيو بالقرب من الراية الركنية وانتهت بتمريرة عرضية من دوفبيك في النهاية نحو القائم البعيد ليسجل إيفان مارتن.

وأدرك أوساسونا التعادل عندما انقض أنتي بوديمير على كرة شاردة بعد أن تصدى الحارس باولو غازانيغا لتسديدة، ثم ذهبت الكرة إلى المهاجم الكرواتي ليهز الشباك، ثم سجل اللاعب هدفه الثاني بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأس متقنة.

لكن دوفبيك لم يكتف بما سجله، وأضاف المهاجم الأوكراني هدف التعادل بضربة رأس في الزاوية البعيدة، قبل أن يصنع الهدف الثالث لفيكتور تسيانكوف في الدقيقة الـ80.

وضمن أليكس غارسيا النقاط الثلاث بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ90.