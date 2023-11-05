انت الان تتابع خبر هذا هو الممثل المصري الوحيد الذي اختاره النجم محمد صلاح لتجسيد حياته الشخصية في فيلم!! لن تتوقعوا من يكون!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن هوية الفنان الذي وقع اختياره عليه لتجسيد حياته الشخصية في عمل فني.واختار نجم فريق ليفربول الانجليزي محمد صلاح؛ مواطنه الممثل العالمي رامي مالك لتجسيد شخصيته في حال قرّر صلاح عمل قصة حياته وتقديمها كفيلم، كما توقع أنه سيكون فيلما متميزا.

وقال صلاح في لقاء تلفزيوني مجيبًا عن سؤال حول من يفضل تجسيد شخصيته في عمل فني: “إذا حدث فأنا واثق أنه سيكون فيلما وثائقيا ممتعا بالنظر للمكان الذي جئت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى، سيكون ممتعا لكن أنا لم أفكر في هذا الأمر من قبل، ومن الصعب علي أن أختار”.

وقدم له المحاور الممثل العالمي ذا الأصول المصرية رامي مالك كمرشح لتجسيد شخصيته ورد عليه صلاح قائلا: “نعم رامي مالك، سيكون اختيارا جيدا للفيلم، كنت أتحدث معه في حفل سابق وهو يتحدث العربية قليلا ويعرف الثقافة العربية وكيفية القيام بهذا الدور بشكل جيد.

وحصد النجم المصري محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول الإنجليزي، خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد المستويات الرائعة التى قدمها مع الفريق.

ويأتي تتويج محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول، بعد يوم واحد، من تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي، فى شهر سبتمبر من رابطة البريميرليج، وذلك بتصويت الجماهير.