شوقي غريب: هدفنا تحسين أداء الفريق.. والتوفيق لم يحالفنا أمام الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قال شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولون العرب أن الجهاز الفني هدفه تحسين أداء الفريق في المباريات القادمة في الدوري

شوقي غريب: قدمنا أداء جيد أمام الأهلي

وصرح شوقي غريب في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت عقب المباراة: "حاولنا الخروج بالتعادل ولكن التوفيق لم يحالفنا في المباراة".

وأكمل: "اجراءينا تعديلات على التشكيل مباراة الأهلي اليوم وهناك لاعبيين تحتاج للانسجام في الفترة القادمة".

وتابع: "أضاعنا فرص خلال المباراة والتوفيق لم يحالفنا خلال المباراة أمام الأهلي".

وأضاف: "سنحاول خروج المقاولون العرب من موقفه الصعب في جدول ترتيب الدوري وضعه في المربع الذهبي".

واختتم: "هناك أخطاء يتعرض لها اللاعبون في المباريات سنحاول على تصحيحها خلال الفترة القادمة".

وخسر المقاولون العرب من نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.