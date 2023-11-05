نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدف برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم السبت في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا قاتلًا أمام نظيره فريق ريال سوسيداد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم بالجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

رأسية أراوخو تنقذ برشلونة من فخ سوسيداد

وتمكن لاعبي فريق ريال سوسيداد من السيطرة على زمام الأمور في المباراة بشكل كبير مع تشكيل خطورة كبيرة جدا على مرمى الحارس تير شتيجن.

وقبل إنتهاء المباراة بثواني استطاع المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو من إحراز هدف الفوز لفريق برشلونة أمام ريال سوسيداد عند الدقيقة 92.

جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد فوز برشلونة أمام نظيره فريق ريال سوسيداد:-

1- جيرونا: 31 نقطة.

2- ريال مدريد: 28 نقطة.

3- برشلونة: 27 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 25 نقطة.

5- ريال بيتيس: 20 نقطة.

6- ريال سوسيداد: 19 نقطة.

7- أتلتيك بيلباو: 18 نقطة.

8- رايو فاليكانو: 17 نقطة.

9- لاس بالماس: 17 نقطة.

10- فالنسيا: 15 نقطة.

11- أوساسونا: 13 نقطة.

12- فياريال: 12 نقطة.

13- خيتافي: 12 نقطة.

14- إشبيلية: 11 نقطة.

15- قادش: 10 نقاط.

16- مايوركا: 9 نقاط.

17- ألافيس: 9 نقاط.

18- سيلتا فيجو: 7 نقاط.

19- غرناطة: 6 نقاط.

20- ألمريا: 3 نقاط.