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أحمد جودة - القاهرة -



عبر تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على حساب فريق ريال سوسيداد، بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني.

أول تعليق من تشافي بعد فوز برشلونة على سوسيداد في الليجا

وقال تشافي في تصريحات صحفية عقب المباراة: في الأسبوع الماضي كنا نستحق الانتصار وخسرنا، واليوم لم نقدم مستوى جيد وحققنا الفوز في النهاية.

وكان فريق برشلونة قد خسر مباراته في الجولة الماضية أمام ريال مدريد، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب البارسا.

وأكمل تشافي: اليوم علينا أن ننتقد المباراة، على عكس الأسبوع الماضي، لقد فشلنا في الدخول في المباراة دون كثافةؤ ولا يمكننا لعب كرة القدم بشكل مريح أمام منافس يلعب في دوري أبطال أوروبا، والشوط الأول غير مقبول بالنسبة لنا.

وتابع: عودة بيدري وتواجده في خط وسط الفريق سيغير أدائنا بشكل كبير.

