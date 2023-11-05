نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريق الأهلي.. فلومينينسي البرازيلي يتوج بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

للمرة الأولى في تاريخه، نجح فريق فلومينينسي البرازيلي في تحقيق اللقب الأول لهم ببطوله كأس ليبرتادوريس، وذلك عقب الفوز على نظيره فريق بوكا جونيور الأرجنتيني بثنائية مقابل هدف.

فلومينينسي البرازيلي يتوج بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه

وجاءت أحداث مباراة في غاية الإثارة والندية بين الفريقين، حيث افتتح النتيجة أصحاب الأرض فريق فلومينينسي البرازيلي، وذلك عن طريق أقدام المهاجم خيرمان كانو في الدقيقة 36 من أحداث المباراة.

ونجح اللاعب البيروفي لويس أدفينكولا في تسجيل هدف التعادل لفريق بوكا جونيور، بعد تصويبة أرضية قوية في الدقيقة 72 من أحداث شوط المباراة الثاني.

وحل اللاعب البرازيلي جون كينيدي، بديلا لفريق فلومينينسي البرازيلي مع الدقيقة 80، وحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 89، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ شوط المباراة الأول الإضافي سجالا بين الفريقين، وتمكن اللاعب جون كينيدي من تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 99 من شوط المباراة الأول الإضافي، بتسديدة لا تصد.

ويلعب لفريق فلومينينسي البرازيلي كل من اللاعب التاريخي لفريق ريال مدريد السابق مارسيلو، وكذلك البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز السابق.

ويعد فريق فلومينينسي البرازيلي أحد الفرق المحتملة لمواجهة فريق الأهلي، حال وصول الفريق المصري لمباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2024، والذي سيقام في المملكة العربية السعودية.

