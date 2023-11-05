روي فيتوريا يعقد مؤتمرًا صحفيًا للحديث عن المعسكر القادم لمنتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة -



يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر موتمر صحفي الأسبوع القادم للحديث عن المعسكر القادم لمنتخب مصر بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

معسكر منتخب مصر ينطلق منتصف شهر نوفمبر الحالي

ينطلق معسكر منتخب مصر منتصف شهر نوفمبر الحالي استعدادًا لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يعلن روي فيتوريا القائمة النهائية لمنتخب مصر للمعسكر القادم عقب انتهاء الموتمر الصحفي الخاص بالمعسكر.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل فريق في مباراة ودية دولية استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.

يستعد منتخب مصر لخوض مباراة منتخب جيبوتي ضمن لقاءات الجولة الأولي من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء يوم 16 نوفمبر على ستاد القاهرة.

