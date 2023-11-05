نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الزمالك يكشف موعد حسم مصير أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن حقيقة ما يتردد بشأن رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق عقب الخسارة مساء أمس الأول "الجمعة" أمام زد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

الزمالك يكشف موعد حسم مصير أوسوريو

وقال سالم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق: مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب سيجتمع اليوم لمنافشة كل ما يخص ملف الفريق الأول لكرة القدم.

وتابع: اجتماع المجلس سيكون بشأن مصير الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس أوسوريو، وكذلك مناقشة ما بدر من الثلاثي أحمد فتوح، مصطفى الزناري، والحارس محمد صبحي، وخروجهم من قائمة الفريق لمواجهة زد لأسباب تأديبية بناءً على تقرير عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وأضاف: كل ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول المدير الفني القادم للزمالك اجتهادات إعلامية فقط، فلم يجتمع المجلس أمس ولم يناقش أي سيرة ذاتية لأي مدير فني آخر، والقرارات سيتم إصدارها في اجتماع المجلس.

