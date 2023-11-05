نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قال محمد شريف عقب خسارة الخليج على يد النصر في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق محترفنا المصري محمد شريف مهاجم فريق الخليج، على خسارة فريقه اليوم السبت 5 نوفمبر، على يد نظيره النصر، في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وفاز فريق النصر على نظيره الخليج، بهدفين مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، في منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تعليق شريف على خسارة فريقه

وشارك محمد شريف في مباراة فريقه اليوم ضد النصر في مسابقة دوري روشن، بشكل أساسي وحتى نهاية اللقاء.

وقال شريف في تصريحات لقناة SSC عقب مباراة اليوم: مباراة اليوم أمام النصر كانت صعبة خاصة وأنهم كانوا على ملعبهم ومن أفضل فرق السعودية، وحاولنا الخروج بنتيجة أفضل ولكن لم يحالفنا الحظ وسنعوض في المباريات المقبلة.

وتابع: حظينا بفرص كثيرة في مباراة اليوم، ولكن أمام الفرق الكبيرة مثل النصر والهلال عندما تهدر فأن هذه الفرق تقضي عليك، وعندما تخسر لا تكون راضيا، ولكن عندما تتعادل أو تفوز تكون سعيدا لكن لا أحد سيكون سعيدا من الخسارة.

