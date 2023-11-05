نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواطن كولر.. الزمالك يفتح مفاوضات التعاقد مع "الداهية" لخلافة أوسوريو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اقترب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، خاصة بعد هزيمته الأخيرة أمام نظيره زد اف سي، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز 2023\2024.

ووضعت إدارة الأبيض في الساعات الماضية، بعض الأسماء الأجنبية المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق، حال صدور قرار توجيه الشكر للمدرب الكولومبي.

- الزمالك يفاوض جروس

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90": "أن هناك تواصل حدث بين إدارة نادي الزمالك والسويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق، لتولي المهمة الفنية".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المدير الفني رحب بالأمر وطلب مشاهدة بعض مباريات الفريق في الفترة الأخيرة، وهناك مرونة في الموافقة على تخفيض راتبه وسوف يتابع مباراة بيراميدز المقبلة في كأس مصر".

وأختتم أمير هشام: "جروس قام بالاستفسار عن المسؤولين في الوقت الحالي عن الإدارة، خاصةً بعد أزمته مع مرتضى منصور الرئيس السابق، وتم طمأنته، والمدير الفني حال حضوره سوف يتواجد بجهازه الفني بالكامل".

