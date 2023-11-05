نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هل طلب كولر رحيل خالد بيبو؟".. مفاجأة داخل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق فريق النادي الأهلي، فوزه الثالث في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، هقي تخطيه مواجهة المقولون العرب بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة السادسة من دوري نايل.

وتردد في الفترة الأخيرة، خاصة مع خروج الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي، عن وجود أزمة داخل الفريق بين المدير الفني، ومدير الكرة خالد بيبو.

- حقيقة خلاف كولر وبيبو

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أنه لا يوجد أي خلاف بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي وخالد بيبو مدير الكرة".

وأختتم هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر لم يقدم أي شكوى أو أزمة مع بيبو كما يتردد خلال الفترة الماضية، والمدير الفني لم يطلب رحيله على الإطلاق".

على جانب آخر، بدأت إدارة الفارس الأحمر تحركها نحو بعض الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، والذي يأتي في مقدمتها عمر كمال عبدالواحد، نجم فريق مودرن فيوتشر.

