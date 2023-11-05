نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي حتى الآن.. صلاح يطارد هالاند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتل النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قمة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 11 هدف.

ويأتي النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام في المركز الثاني برصيد 8 أهداف، كما يمتلك النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول نفس الرصيد من الأهداف في المركز الثالث.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد:-

1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 11 هدف

2 - سون هيونج مين - توتنهام - 8 أهداف

3 - محمد صلاح- ليفربول - 8 أهداف

4 -ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف

5 - ألكسندر ايزاك - نيوكاسل يونايتد - 6 أهداف

6 - جارود بوين - ويستهام يونايتد - 6 أهداف

7 - براين مبيومو - برينتفورد - 6 أهداف

8 - هوانج هي تشان - وولفرهامبتون - 6 أهداف

9 - دوجلاس لويز - أستون فيلا - 5 أهداف

10 - ايدي نكيتا - آرسنال - 5 أهداف

11 - إيفان فرجسون - برايتون - 5 أهداف

12- أولي واتكينز - أستون فيلا - 5 أهداف