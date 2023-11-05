نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكشف حقيقة رحيل أوسوريو عن تدريب الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن اليوم الأحد سيكون هناك اجتماع مجلس إدارة برئاسة حسين لبيب، من أجل دراسة ملف كرة القدم بالكامل غدا وكل ما يخص ذلك.

الزمالك يكشف حقيقة رحيل أوسوريو عن تدريب الفريق

وقال أحمد سالم فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" اجتماع مجلس الإدارة بالكامل سيشهد دراسة لملف كرة القدم بالكامل.

وأضاف:" غدا سيعقد مجلس الإدارة اجتماع وسيتم مناقشة موقف ثلاثي الفريق فتوح وصبحي والزناري بعد الخروج من معسكر مباراة زد، ومجلس الإدارة غدا سيتخذ قرار فى هذا الأمر بعد قراءة تقرير عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وتابع:" بشأن أوسوريو غدا أيضا مجلس الإدارة سيناقش ملف الكرة بالكامل وليس مصير أوسوريو فقط، وبالنسبة لـ أحمد سليمان هو يتواجد فى إيطاليا الآن ولكن ليس من أجل المدرب بل لعمله الخاص.

