نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أولهم فتوح والساحر".. كولر يبلغ الخطيب بالتعاقد مع صفقتي الموسم في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حسمت لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، مصير بعض الصفقات الهامة والمنتظرة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق هذا الموسم.

- كولر يحسم مصير فتوح وعمر كمال

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج"+90":" أن حدث اجتماع بين لجنة التخطيط ومسؤولو إدارة النادي بجانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تم مناقشة خلاله التعاقدات الجديدة، في انتقالات يناير القادمة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر طالب بشكل ضروري، الحصول على توقيع عمر كمال عبدالواحد، لاعب تاني مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المتوقع حدوث تواصل بين الناديين خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأختتم أمير هشام: " تم اقتراح الخيار الثاني وهو أسم أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك ومنتخب مصر، وأكد كولر إعجابه ورغبته في ضم اللاعب، وهناك تحركات من أجل الحصول على خدماته، خاصةً أن اللاعب عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

