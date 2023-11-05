نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني بعد انتصار برشلونة ضد ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره فريق ريال سوسيداد بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في الجولة 12 من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف فريق برشلونة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة عند الدقيقة 92 عن طريق المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو.

ترتيب الدوري الإسباني بعد انتصار برشلونة ضد ريال سوسيداد

ويعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد فوز برشلونة أمام نظيره فريق ريال سوسيداد:-



1- جيرونا: 31 نقطة.

2- ريال مدريد: 28 نقطة.

3- برشلونة: 27 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 25 نقطة.

5- ريال بيتيس: 20 نقطة.

6- ريال سوسيداد: 19 نقطة.

7- أتلتيك بيلباو: 18 نقطة.

8- رايو فاليكانو: 17 نقطة.

9- لاس بالماس: 17 نقطة.

10- فالنسيا: 15 نقطة.

11- أوساسونا: 13 نقطة.

12- فياريال: 12 نقطة.

13- خيتافي: 12 نقطة.

14- إشبيلية: 11 نقطة.

15- قادش: 10 نقاط.

16- مايوركا: 9 نقاط.

17- ألافيس: 9 نقاط.

18- سيلتا فيجو: 7 نقاط.

19- غرناطة: 6 نقاط.

20- ألمريا: 3 نقاط.