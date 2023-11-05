نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اهتمام الأهلي والزمالك.. أحمد عبد الرؤوف يكشف مصير "أكيم" ويحدد شروطه لتدريب الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق بلدية المحلة، الوافد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، فوزا هاما أمام ضيفه نادي البنك الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري نايل 2023.

- عبد الرؤوف يحدد مصير نجم بلدية المحلة

وصرح أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة:" أن السبب في الأداء الذي يقدمه فريقه، هي الروح العالية واللاعبين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية منذ بداية الموسم".

وأوضح عبدالرؤوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "حققنا الهدف الأهم لنا في المباراة وهو حصد الثلاث نقاط أمام فاركو، في هذا التوقيت قبل التوقف الدولي".

وأضاف أحمد عبدالرؤوف: "الدوري هذا الموسم صعب للغاية في ظل امتلاك كل فريق عناصر كبيرة، ومن الطبيعي أن يكون لدينا أخطاء ولن نصل لمرحلة الكمال، ونحاول تصحيح أي خطأ".

وتحدث مدرب بلدية المحلة: "رغم صعودنا هذا الموسم إلا أننا ثالث أقوي هجوم في الدوري، ولدينا أخطاء على مستوى خط الدفاع، ونحاول المعالجة في المباريات المقبلة".

وأكمل: " شئ طبيعي أن يوجد مفاوض من أندية الدوري مع لاعبي بلدية المحلة، كل الأمر هنا يعتمد على عقلية اللاعب نفسه، وتحدثت مع اللاعبين قبل بداية الموسم، وأنني لست ضد هذا الأمر ولكن في الوقت المناسب".

وأشار عن فيبو أكيم: "تم عرض اللاعب النيجيري عليا، وأعجبت بقدراته ومؤمن بإمكانياته ولا يزال لديه الكثير لتقديمه في الفترة المقبلة، وحال تلقى عرض يليق به في الشتاء سوف أوافق".

وأضاف: "حسام أشرف، إعاره من نادي الزمالك ولا يوجد بند يجق للزمالك قطع إعارته في يناير، كما أنه يرغب بقوة في مواصلة التواجد معنا حتى نهاية الموسم الجاري، وأتعجب من عدم ضمه للمنتخب".

واختتم أحمد عبدالرؤوف: "أنا الآن في مدير فني لنادي بلدية المحلة، وحال احتاجني الزمالك لتواجدي في الجهاز لن اتردد لكن في حال تولي مدرب جديد، لن أوافق خاصةً أنني أرغب في مهمتي كمدير فني".

