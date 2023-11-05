نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كواليس أزمة أفشة عقب خروجه أمام المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا هاما أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023\2024.

وأحرز هدفي القلعة الحمراء كل من، طاهر محمد طاهر، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، والظهر الأيمن محمد هاني الهدف الثاني في نهاية المباراة.



- كواليس أزمة أفشة

وفجر الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90، مفاجأة حول كواليس ما حدث حديث أثناء خروج من محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب استبداله خلال مواجهة المقاولون العرب، بالدوري العام.

وأوضح هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أفشة شعر بتأثر بعد قرار استبداله من المباراة، حيث كان يرغب في الاستمرار، وتحدث عن أنه كان يؤدي بشكل جيد وكان لا يستحق الخروج في هذا التوقيت، والأمر كان طبيعي للغاية ولم يحدث أي أزمة".

على جانب آخر، يحاول الجهاز الفني للقلعة الحمراء، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الاعتماد على الفرنسي أنتوني موديست، خلال الفترة القادمة، ومنحه الفرصة الأخيرة لاستعادة لياقته البدنية عن طريق المشاركة أساسيا في المباريات المقبلة.

