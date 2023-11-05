نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. فلومينيسي يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس والزمالك يحسم موقف أوسوريو وكواليس غضب أفشة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:-

فلومينينسي البرازيلي يتوج بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه

للمرة الأولى في تاريخه، نجح فريق فلومينينسي البرازيلي في تحقيق اللقب الأول لهم ببطوله كأس ليبرتادوريس، وذلك عقب الفوز على نظيره فريق بوكا جونيور الأرجنتيني بثنائية مقابل هدف.

وجاءت أحداث مباراة في غاية الإثارة والندية بين الفريقين، حيث افتتح النتيجة أصحاب الأرض فريق فلومينينسي البرازيلي، وذلك عن طريق أقدام المهاجم خيرمان كانو في الدقيقة 36 من أحداث المباراة.

ونجح اللاعب البيروفي لويس أدفينكولا في تسجيل هدف التعادل لفريق بوكا جونيور، بعد تصويبة أرضية قوية في الدقيقة 72 من أحداث شوط المباراة الثاني.

وحل اللاعب البرازيلي جون كينيدي، بديلا لفريق فلومينينسي البرازيلي مع الدقيقة 80، وحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 89، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبدأ شوط المباراة الأول الإضافي سجالا بين الفريقين، وتمكن اللاعب جون كينيدي من تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 99 من شوط المباراة الأول الإضافي، بتسديدة لا تصد.

ويلعب لفريق فلومينينسي البرازيلي كل من اللاعب التاريخي لفريق ريال مدريد السابق مارسيلو، وكذلك البرازيلي كينو لاعب فريق بيراميدز السابق.

ويعد فريق فلومينينسي البرازيلي أحد الفرق المحتملة لمواجهة فريق الأهلي، حال وصول الفريق المصري لمباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2024، والذي سيقام في المملكة العربية السعودية.

الزمالك يكشف حقيقة رحيل أوسوريو عن تدريب الفريق

قال الإعلامي أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك ، أن اليوم الأحد سيكون هناك اجتماع مجلس إدارة برئاسة حسين لبيب، من أجل دراسة ملف كرة القدم بالكامل غدا وكل ما يخص ذلك.

وقال أحمد سالم فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" اجتماع مجلس الإدارة بالكامل سيشهد دراسة لملف كرة القدم بالكامل.

وأضاف:" غدا سيعقد مجلس الإدارة اجتماع وسيتم مناقشة موقف ثلاثي الفريق فتوح وصبحي والزناري بعد الخروج من معسكر مباراة زد، ومجلس الإدارة غدا سيتخذ قرار فى هذا الأمر بعد قراءة تقرير عبد الواحد السيد مدير الكرة.

وتابع:" بشأن أوسوريو غدا أيضا مجلس الإدارة سيناقش ملف الكرة بالكامل وليس مصير أوسوريو فقط، وبالنسبة لـ أحمد سليمان هو يتواجد فى إيطاليا الآن ولكن ليس من أجل المدرب بل لعمله الخاص.

كواليس أزمة أفشة عقب خروجه أمام المقاولون العرب

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا هاما أمام نظيره المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023\2024.

وأحرز هدفي القلعة الحمراء كل من، طاهر محمد طاهر، في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، والظهر الأيمن محمد هاني الهدف الثاني في نهاية المباراة.

وفجر الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90، مفاجأة حول كواليس ما حدث حديث أثناء خروج من محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب استبداله خلال مواجهة المقاولون العرب، بالدوري العام.

وأوضح هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أفشة شعر بتأثر بعد قرار استبداله من المباراة، حيث كان يرغب في الاستمرار، وتحدث عن أنه كان يؤدي بشكل جيد وكان لا يستحق الخروج في هذا التوقيت، والأمر كان طبيعي للغاية ولم يحدث أي أزمة".

على جانب آخر، يحاول الجهاز الفني للقلعة الحمراء، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الاعتماد على الفرنسي أنتوني موديست، خلال الفترة القادمة، ومنحه الفرصة الأخيرة لاستعادة لياقته البدنية عن طريق المشاركة أساسيا في المباريات المقبلة.

