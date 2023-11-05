نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يفاجئ جماهير الأهلي بقرار جنوني بشأن موديست "تفاصيل جلسة بيبو والسويسري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تناقش إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، العديد من الملفات الهامة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خاصة بعد الخروج من بطولة الدوري الإفريقي الأخيرة.

- تفاصيل جلسة الأهلي وكولر

وتحدث الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، عن كواليس ما حدث داخل اجتماع محمود الخطيب ولجنة التخطيط مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني وخالد بيبو مدير الكرة، في اجتماع الأمس.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " تم مناقشة الملف الأهم مع المدير الفني وهو وضعية أنتوني موديست مهاجم الفريق، سواء برحيله في يناير أو الإبقاء عليه".

وأردف أمير هشام: "كولر جدد ثقته ورهانه من جديد خلال الاجتماع على نجاح موديست وعدم رغبته في رحيله بالوقت الحالي، وأن اللاعب سوف يظهر بشكل مميز".

واختتم: " استفسرت لجنة التخطيط داخل المارد الأحمر، عن أسباب انخفاض معدل اللياقة البدنية، وأكد المدير الفني أن ضغط المباريات هو السبب في هذا الأمر"

