الرياضة

عاجل.. كولر يفاجئ جماهير الأهلي بقرار جنوني بشأن موديست "تفاصيل جلسة بيبو والسويسري"

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يفاجئ جماهير بقرار جنوني بشأن موديست "تفاصيل جلسة بيبو والسويسري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


تناقش إدارة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، العديد من الملفات الهامة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خاصة بعد الخروج من بطولة الدوري الإفريقي الأخيرة.

- تفاصيل جلسة الأهلي وكولر

وتحدث الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، عن كواليس ما حدث داخل اجتماع محمود الخطيب ولجنة التخطيط مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني وخالد بيبو مدير الكرة، في اجتماع الأمس.

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: " تم مناقشة الملف الأهم مع  المدير الفني وهو وضعية أنتوني موديست مهاجم الفريق، سواء برحيله في يناير أو الإبقاء عليه".

وأردف أمير هشام: "كولر جدد ثقته ورهانه من جديد خلال الاجتماع على نجاح موديست وعدم رغبته في رحيله بالوقت الحالي، وأن اللاعب سوف يظهر بشكل مميز".

واختتم: " استفسرت لجنة التخطيط داخل المارد الأحمر، عن أسباب انخفاض معدل اللياقة البدنية، وأكد المدير الفني أن ضغط المباريات هو السبب في هذا الأمر"
 

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا