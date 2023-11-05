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أحمد جودة - القاهرة - في جو مشحون بالتحدي والإثارة، يتأهب نادي الوداد لاستضافة نادي صن داونز في مباراة كرة القدم الكلاسيكية التي تأتي ضمن نهائي النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا لعام 2023. من المقرر أن تقام هذه المواجهة المثيرة مساء الأحد، الخامس من نوفمبر الحالي، على أرضية الملعب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

تعد هذه المباراة تحديًا كبيرًا للفريقين، حيث يتطلع كل منهما إلى تحقيق نتيجة إيجابية والاقتراب أكثر من حصد لقب النسخة الأولى من دوري الأبطال الأفريقي. ذلك يمكنهم من تسهيل مهمة مباراة الإياب، التي ستُلعب في جنوب إفريقيا في الثاني عشر من الشهر الجاري.

الوداد ضد صن داونز.. الموعد والقنوات المفتوحة والمعلق

تحديد موعد مباراة الوداد وصن داونز في ذهاب نهائي دوري الأبطال الأفريقي لعام 2023:

موعد المباراة: تقام المباراة مساء الأحد، الخامس من نوفمبر 2023. المكان: ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

الوداد المغربي يأمل في تعويض جماهيره بعد خسارته في النسخة السابقة من دوري أبطال إفريقيا، بينما يسعى فريق صن داونز الجنوب الأفريقي لتحقيق حلم الوصول إلى النهائي والفوز باللقب.

يجدر بالذكر أن الفريقين سبق وأن التقيا 12 مرة في دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الوداد 4 انتصارات مقابل 5 تعادلات و3 انتصارات لصن داونز.

موعد مباراة الوداد وصن داونز في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي "النسخة الأولى" لعام 2023 هو مساء الأحد، الخامس من نوفمبر الجاري. ستقام المباراة على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، المغرب العربي.

مواعيد بدء المباراة حسب التوقيتات المحلية:

7 مساءً بتوقيت المغرب العربي وتونس والجزائر وإنجلترا والبرتغال.

8 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وطرابلس، ليبيا والخرطوم، السودان.

9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن والصومال.

10 مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

بالنسبة للقنوات الناقلة للمباراة، يمكن للجماهير مشاهدتها عبر مجموعة متنوعة من القنوات العربية المجانية، مثل قناة الرياضية المغربية "Arryadia" بجودة SD/HD. كما ستكون المباراة متاحة على "أبو ظبي الرياضية 1"، وقناة "بي إن سبورتس" المفتوحة، وقناة "أون تايم سبورتس"، وقناة "SSC السعودية"، بالإضافة إلى قناة AD SPORTS 1 الإماراتية.

إذا كنت تفضل متابعة البث المباشر عبر الإنترنت، يمكنك القيام بذلك عبر موقع "يوتيوب" من خلال حسابات "أبو ظبي الرياضية" وبي إن سبورتس والرياضية المغربية. ستكون المباراة معلقة من قبل محمد العدالي على قناة Arryadia SD/HD المغربية، وجواد بدة على قناة بي إن سبورت، وعامر عبد الله على قناة أبو ظبي الرياضية.



