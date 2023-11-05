الهلال يتلقى ضربة موجعة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - في مباراة أمس بين فريق الهلال السعودي ونادي الفتح، حدثت مفاجأة كبيرة لمحبي الهلال ولمدرب الفريق، حيث تعرض النجم الصربي سافيتش لإصابة قوية خلال تلك المواجهة.

نادي الهلال السعودي يتلقى ضربة قوية بعد إصابة نجم الفريق ميلينكوفيتش سافيتش

وبالرغم من ذلك، تمكن الهلال من تحقيق الفوز على الفتح بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أُقيم يوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، على أرض ملعب الأمير عبد الله بن جلوي.

سافيتش تعرض لإصابة جراء تدخل عنيف من أحد لاعبي الفتح، مما تسبب في إصابته بكدمة شديدة على مستوى الركبة. وفي واقعة أخرى، حاول سافيتش التحكم في الكرة دون تدخل من أي لاعبي الفتح، إلا أنه واجه إلتواءً آخر في ركبته.

الطبيب المختص في إصابات اللاعبين، تامر الشهراني، كشف تفاصيل هذه الإصابة، موضحًا أنها ليست مقلقة. وذلك لأن سافيتش تمكن من استكمال المباراة لمدة 10 دقائق بعد الإصابة. الأمر الذي يشير إلى أن الإصابة عبارة عن كدمة بسيطة في الأوتار الداخلية للركبة.

من الجدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي حاليًا، حيث حصد 32 نقطة في آخر 12 مباراة بالدوري. بينما يحتل نادي الفتح المركز الرابع برصيد 23 نقطة.