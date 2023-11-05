نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-11-2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 نوفمبر، ضمن منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

وتلعب اليوم آخر ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها كالآتي:

الحزم ضد الوحدة

ستلعب المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الحزم.

وتذاع مباراة الحزم والوحدة اليوم في منافسات دوري روشن السعودي، على قناة SSC Extra HD1 بتعليق محمد الخامسي، وعلى قناة SSC Extra SD1 بتعليق عبد العزيز السير.

التعاون ضد ضمك

كما تلعب هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وستذاع مباراة التعاون والحزم اليوم في منافسات الدوري السعودي، على قناة SSC SPORTS HD1 بتعليق الثنائي حماد العنزي وسليمان الشريف، وعلى قناة SSC SD1 بتعليق عائد العصيمي.

الأهلي ضد الرياض

فيما ستقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الجوهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والرياض اليوم في الدوري السعودي، على قناة SSC SPORTS HD1 بتعليق الثنائي خالد المديفر وعلي الكعبي، وعلى قناة SSC SD1 بتعليق أحمد النفيسة.