الرياضة

ترتيب دوري روشن قبل لقاءات اليوم الأحد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن قبل لقاءات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تلعب اليوم الأحد 5 نوفمبر، آخر ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل مباريات اليوم وقبل انتهاء الجولة.

جدول ترتيب دوري روشن

ويحتل فريق الهلال حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 32 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن نظيره النصر صاحب المركز الثاني.

وجاء جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم كالآتي:

1- الهلال 32 نقطة.

2- النصر 28 نقطة.

3- التعاون 24 نقطة.

4- الفتح 23 نقطة.

5- 22 نقطة.

6- الاتحاد 21 نقطة.

7- الاتفاق 21 نقطة.

8- الفيحاء 15 نقطة.

9- الشباب 15 نقطة.

10- ضمك 13 نقطة.

11- الوحدة 13 نقطة.

12- أبها 13 نقطة.

13- الطائي 11 نقطة.

1- الرياض 11 نقطة.

15- الخليج 10 نقاط.

16- الأخدود 7 نقاط.

17- الحزم 7 نقاط.

18- الرائد:6 نقاط.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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