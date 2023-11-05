نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنتهي اليوم الأحد 5 نوفمبر، منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بآخر ثلاثة مباريات في الجولة.

وفي السطور التالية يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، جدول ترتيب هدافي مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، قبل مباريات اليوم وقبل انتهاء الجولة.

رونالدو ينفرد بصدارة هدافي دوري روشن

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر، صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 12 هدفا، وبفارق 3 أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش نجم الهلال وصاحب المركز الثاني.

جدول ترتيب هدافي دوري روشن

1- كريستيانو رونالدو 12 هدفًا.

2- ألكسندر ميتروفيتش 9 أهداف.

3-تاليسكا 8 أهداف.

4- مراد باتنا 7 أهداف.

5- موسى ديمبيلي 7 أهداف.

6- سالم الدوسري 7 أهداف.

7- كريستيان تيلو 6 أهداف.

8- جورج كيفين نكودو 6 أهداف.

9- فاشيون ساكالا 6 أهداف.

10- مالكوم 6 أهداف.