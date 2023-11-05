نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنبي ضد مودرن فيوتشر في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره فريق إنبي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة مودرن فيوتشر ضد الفريق البترولي ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة مودرن فيوتشر ضد إنبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره فريق إنبي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتحل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" برصيد 12 نقطة، فيما يأتي إنبي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.