الرياضة

موعد مباراة إنبي ضد مودرن فيوتشر في دوري نايل والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -  

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره فريق إنبي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة مودرن فيوتشر ضد الفريق البترولي ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة مودرن فيوتشر ضد إنبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره فريق إنبي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتحل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" برصيد 12 نقطة، فيما يأتي إنبي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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