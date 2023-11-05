نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة مودرن فيوتشر ضد إنبي في الدوري المصري اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة متابعي دوري نايل، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، في مواجهة نظيره إنبي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لفريق مودرن فيوتشر ضد الفريق البترولي ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة مودرن فيوتشر ضد إنبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره فريق إنبي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمودرن فيوتشر أمام إنبي

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد ربيعة، خالد رضا، علي الفيل، باسم علي.

خط الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، محمد فاروق، أيمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: مروان محسن.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتحل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" برصيد 12 نقطة، فيما يأتي إنبي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.