نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة مودرن فيوتشر ضد إنبي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتساءل الجماهير المصرية وخاصة متابعي دوري نايل، عن من هو معلق مباراة مودرن فيوتشر ضد إنبي، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، من هو معلق مباراة مودرن فيوتشر ضد نظيره البترولي في الدوري العام.

موعد مباراة مودرن فيوتشر ضد إنبي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره فريق إنبي، مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

معلق مباراة مودرن فيوتشر ضد إنبي في الدوري المصري

وأسندت مجموعة قنوات أون تايم سبورت مهمة التعليق الصوتي على أحداث مباراة مودرن فيوتشر ضد إنبي في الدوري، إلى المعلق الشهير محمد الغياتي.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتحل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" برصيد 12 نقطة، فيما يأتي إنبي في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.