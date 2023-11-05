نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-11-2023 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم الأحد والموافق 5 من شهر نوفمبر الحالي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في الجولة 11.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-11-2023 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يواجه فريق نوتنجهام فورست نظيره فريق أستون فيلا في مباريات اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز عند تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.

كما يلتقي فريق ليفربول مع نظيره فريق لوتن تاون اليوم الأحد في البريميرليج عند تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 نقطة.

وسوف يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري لإذاعة مباريات البريميرليج.