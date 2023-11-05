نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي 2022-2023 قبل لقاءات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قمة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2023-2024 برصيد 27 نقطة.

ويلتقي فريق نوتنجهام فورست مع نظيره فريق أستون فيلا، فيما يواجه فريق ليفربول نظيره فريق لوتن تاون في مباريات اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي في الجولة 11.

ترتيب الدوري الانجليزي 2022-2023 قبل لقاءات اليوم

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد والموافق 5 من شهر نوفمبر الحالي:-

1- مانشستر سيتي: 27 نقطة.

2- توتنهام: 26 نقطة.

3- آرسنال: 24 نقطة.

4- ليفربول: 23 نقطة.

5- أستون فيلا: 22 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد: 20 نقطة.

7- برايتون: 18 نقطة.

8- مانشستر يونايتد: 18 نقطة.

9- برينتفورد: 16 نقطة.

10- كريستال بالاس: 15 نقطة.

11- وست هام: 14 نقطة.

12- تشيلسي: 12 نقطة.

13- وولفرهامبتون: 12 نقطة.

14- فولهام: 12 نقطة.

15- إيفرتون: 11 نقطة.

16- نوتنجهام فورست: 10 نقاط.

17- بورنموث: 6 نقاط.

18- لوتون تاون: 5 نقاط.

19- بيرنلي: 4 نقاط.

20- شيفيلد يونايتد: 4 نقاط.