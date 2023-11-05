من هو معلق مباراة الوداد ضد ماميلودي صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023 على ملعب "مركب محمد الخامس"، وذلك في إطار ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي.

وتأهل الفريق المغربي إلى نهائي الدوري الإفريقي بعد الفوز أمام الترجي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، كما تأهل الفريق الجنوب إفريقي إلى الفاينال بعد الفوز أمام الأهلي بهدف دون رد بمجموع مبارتي الذهاب والإياب.

موعد مباراة الوداد ضد صن داونز في الدوري الإفريقي

تبدأ أحداث مباراة الوداد وصن داونز اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد صن داونز في الدوري الإفريقي

تذاع مباراة الوداد ضد صن داونز، مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تذاع أيضًا على قنوات أبوظبي الرياضية وبي إن سبورت.

من هو معلق مباراة الوداد ضد صن داونز في الدوري الإفريقي؟

أسندت إدارة شبكة قنوات أون تايم سبورتس، مهمة التعليق على أحداث مباراة الوداد وصن داونز اليوم الأحد 5-11-2023 في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي للمعلق حاتم بطيشة.