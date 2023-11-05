نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر يستقر على تشكيل المصري لمواجهة البنك الأهلي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، بقيادة علي ماهر على تشكيل فريقه لخوض مواجهة نظيره نادي البنك الأهلي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويلتقي اليوم الفريق البورسعيدي مع نظيره نادي البنك الأهلي في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة دوري نايل لكرة القدم.

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية التشكيل المتوقع للنادي المصري البورسعيدي، لخوض مواجهة نظيره نادي البنك الأهلي في الدوري المصري

التشكيل المتوقع للمصري أمام البنك الأهلي