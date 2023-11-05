نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف المصري البورسعيدي في دوري نايل قبل موقعة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية موقف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، في جدول ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق مواجهة البنك الأهلي.

ويلتقي الفريق البورسعيدي مع نظيره نادي البنك الأهلي مساء اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر نوفمبر2023، في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يحتل فريق المصري المركز الرابع في جدول الدوري العام برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز في ثلاث مباريات والهزيمة في مباراتين.

جدول ترتيب الدوري المصري

يحتل فريق ييراميدز المركز الأول برصيد 13 نقطة، كما يحتل فريق مودرن فيوتشر، المركز الثاني برصيد12 نقطة.

1- بيراميدز 13 نقطة.

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة.

3- زد اف سي 12 نقطة.

4- الاتحاد 11 نقطة.

5- الأهلي 9 نقاط.

6- المصري 9 نقاط.

7- الزمالك 8 نقاط.

8- الجونة 8 نقاط.

9- بلدية المحلة 8 نقاط.

10- سموحة 8 نقاط.

11- سيراميكا 11 نقطة.

12- إنبي 7 نقاط.

13- طلائع الجيش 7 نقاط.

14- الإسماعيلي 4 نقاط.

15- فاركو 4 نقاط.

16- الداخلية 4 نقاط.

17- المقاولون نقطتين.

18- البنك الأهلي بلا نقاط.