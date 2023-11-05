توقيت متابعة مباراة المصري البورسعيدي ضد البنك الأهلي في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، موعد مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره نادي البنك الأهلي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

توقيت متابعة مباراة المصري البورسعيدي ضد البنك الأهلي

ويلتقي الفريق البورسعيدي مع نظيره نادي البنك الأهلي في إطار لقاءات الجولة السادسة من عمر منافسات بطولة دوري نايل "الدوري المصري الممتاز لكرة القدم".

ويكشف موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية موعد اللقاء المرتقب بين الفريقين في إطار منافسات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مع نظيره نادي البنك الأهلي مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.