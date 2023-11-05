نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد ليتشي في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإيطالية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما ضد نظيره ليتشي في الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة روما ضد ليتشي في الدوري الإيطالي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما نظيره نادي ليتشي مساء الأحد 5 نوفمبر 2023، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب الأولمبيكو المباراة المرتقبة بين نادي روما ضد ليتشي في جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ما هي القناة الناقلة لمباراة روما ضد ليتشي في الدوري الإيطالي؟

تذاع أحداث مباراة روما ضد ليتشي عبر قناة ابو ظبي الرياضية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ما موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل نادي روما المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بينما يأتي نادي ليتشي في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو ".