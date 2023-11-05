نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما المتوقع لمواجهة ليتشي في الدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة نظيره ليتشي مساء الأحد 5 نوفمبر 2023، في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإيطالي " الكالتشيو " موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل روما المتوقع لمواجهة ليتشي في الدوري الإيطالي

في حراسة المرمي: روي باتريسيو

في خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني، دييغو لورينتي، إيفان نديكا

في خط الوسط: راسموس كريستنسن، بريان كريستانتي، لياندرو باريديس، إداوارد بوف، نيكولا زاايفسكي

في خط الهجوم: ستيفان شعراوي، روميلو لوكاكو

ما موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإيطالي

يحتل نادي روما المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بينما يأتي نادي ليتشي في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي " الكالتشيو ".