نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صدمة في تدريبات الزمالك صباح اليوم بسبب "حزب" أحمد فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفاجئ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدو بنادي الزمالك، في تدريب الفريق صباح اليوم استعدادًا لمباراة بيراميدز في دور نصف نهائي كأس مصر.



وأشار مراسل "دوت الخليج الرياضي" من داخل نادي الزمالك، أن الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غابوا عن التدريبات الجماعية للفريق.



الزمالك يستعد لمواجهة هامة أمام بيراميدز



ويستعد الزمالك لملاقاة بيراميدز في دور نصف نهائي كأس مصر، التي تقام على استاد القاهرة الدولي، مساء الأربعاء المقبل.

وخسر الزمالك أمام منافسه زد بهدفين، ضمن إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري نايل.

من جانبه استبعد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي من قائمة الزمالك لمواجهة زد.

ويأتي استبعاد الثلاثي من مباراة زد لخروجهم من معسكر الزمالك أمس دون الحصول على إذن مسبق من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك.