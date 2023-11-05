نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-11-2023 في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة من غريمه التقليدي برشلونة بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي ليواصل سيطرته على جدول الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-11-2023 في الدوري الاسباني

بدأت منافسات النسخة الثالثة والتسعين من بطولة الدوري الإسباني في أغسطس الماضي ومن المقرر أن تنتهي بطولة الليجا في ٢٦ مايو ٢٠٢٤.

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة البطولات العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنقل أحداث مباريات الدوري الإسباني.

يشارك في الموسم الحالي ثلاثة أندية صعدت من الدرجة الثانية وهم: غرناطة ولاس بالماس وديبورتيفو ألافيس.

ومن المقرر أن تقام أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني اليوم، يستعرضها دوت الخليج الرياضي..

- ديبورتيفو ألافيس وألميريا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر

- فالنسيا وغرناطة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر

- فياريال وأتلتيك بيلباو في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر

- ريال مدريد ورايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر