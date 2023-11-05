نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني 2023-2024 قبل لقاءات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الدوري الإسباني باقي مباريات الجولة الثانية عشر من الموسم الحالي، حيث ستقام عدد من المباريات المثيرة والقوية في تلك الجولة الماضية أبرزها مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو.

ونجح لاس بالماس في تفجير مفاجأة قوية في تلك الجولة بالفوز على نظيره أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

يسعى ريال مدريد للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعدما نجح برشلونة في خطف اللقب منه في الموسم الماضي بعد منافسة قوية وشرسة استمرت حتى الجولات الأخيرة من الموسم.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإسباني قبل استكمال مواجهات الجولة الثانية عشر حتى الآن..

ترتيب الدوري الاسباني 2023-2024 قبل لقاءات اليوم الأحد

1 - جيرونا 31 نقطة

2 - ريال مدريد 28 نقطة

3 - أتلتيكو مدريد 25 نقطة

4 - برشلونة 24 نقطة

5 - ريال بيتيس 20 نقطة

6 - ريال سوسيداد 19 نقطة

7 - أتلتيك بلباو 18 نقطة

8 - رايو فاليكانو 17 نقطة

9 - لاس بالماس 17 نقطة

10 - فالنسيا 15 نقطة

11- أوساسونا 13 نقطة

12 - فياريال 12 نقطة

13 - خيتافي 12 نقطة

14 - إشبيلية 11 نقطة

15 - قادش 10 نقاط

16 - ريال مايوركا 9 نقاط

17 - ديبورتيفو ألافيس 9 نقاط

18 - سيلتا فيجو 7 نقاط

19 - غرناطة 6 نقاط

20 - ألميريا 3 نقاط