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أحمد جودة - القاهرة -

استقر عادل رمزي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مساء اليوم على ملعب "مركب محمد الخامس"، في إطار منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري السوبر الإفريقي 2023 في نسخته الأولى.

موعد مباراة الوداد ضد صن داونز في نهائي السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة الوداد ضد صن داونز في نهائي السوبر الإفريقي، اليوم الأحد الموافق 5 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الوداد المتوقع لمواجهة صن داونز في ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي

في حراسة المرمى: يوسف مطيع.

في خط الدفاع: أيوب العملود، أمين أبو الفتح، جمال حركاس، يحيي عطية ﷲ.

في خط الوسط: زكريا دراوي، يحيي جبران، عبدﷲ الحيمود.

في خط الهجوم: منتصر لهتيمي، هشام بو صفيان، الشرقي البحري.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد صن داونز في نهائي السوبر الإفريقي

ويمكن متابعة مباراة ذهاب نهائي دوري السوبر الإفريقي 2023 بين الوداد وصن داونز، عبر العديد من القنوات وهما،

— أون تايم سبورتس، بتعليق "حاتم بطيشة".

— أبو ظبي الرياضية، بتعليق "محمد الشامسي".

— بي إن سبورتس المفتوحة، بتعليق "جواد بدة".

— الرياضية المغربية، بتعليق "محمد العدالي".