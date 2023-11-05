نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباريات اليوم.. بيلينجهام في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الدوري الإسباني لمتابعة مباريات الليجا التي يتنافس فيه ٢٠ نادي على اللقب في الموسم الحالي على رأسهم برشلونة وريال مدريد.

يبذل نجوم الليجا جهودهم في كل مباراة من أجل تسجيل الأهداف من أجل المنافسة على لقب هداف الليجا الذي توج به البولندي روبيرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة في الموسم الماضي برصيد ٢٣ هدف.

يأمل ريال مدريد في استعادة ذاكرة الألقاب والبطولات في الموسم الحالي، حيث تمكن نجمه الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل ١٠ أهداف حتى الآن يحتل بهم صدارة جدول هدافي الليجا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الاسباني

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن..

1 - جود بيلينجهام - ريال مدريد - 10 أهداف

2 - أنطوان جريزمان- أتلتيكو مدريد- 7 أهداف

3 - ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد - 7 أهداف

4 - ميكيل أويرزبال - ريال سوسيداد - 6 أهداف

5 - انتي بزديمير - أوساسونا - 5 أهداف

6 - ارتيم دوفييك - جيرونا - 5 أهداف

7 - جيرارد مورينو - فياريال - 5 أهداف

8 - هوجو دورو - فالنسيا - 5 أهداف

9 - روبرت ليفاندوفسكي- برشلونة - 5 أهداف

10 - تاكيفوسا كوبو - ريال سوسيداد - 5 أهداف