نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- "على أنغام سالكه".. أول ظهور لمحمد صلاح بعد تراجعه في ترتيب الكرة الذهبية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل- "على أنغام سالكه".. أول ظهور لمحمد صلاح بعد تراجعه في ترتيب الكرة الذهبية 2023

عاجل- "على أنغام سالكه".. أول ظهور لمحمد صلاح بعد تراجعه في ترتيب الكرة الذهبية 2023، ظهر الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي في فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي الشهير، خلال مداعبته لزميلة ألكسندر ارنولد في تدريبات فريقه الانجليزي.

أقرأ أيضًا.. "زميل صلاح".. الإفراج عن والد نجم ليفربول بعد أسره من جانب مسلحين في كولومييا

عاجل- "على أنغام سالكه".. أول ظهور لمحمد صلاح بعد تراجعه في ترتيب الكرة الذهبية 2023

وشهد مقطع الفيديو المتداول ممازحة ألكسندر ارنولد من محمد صلاح، على أنغام أغنية "سالكة"، للنجم المصري ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، من داخل صالة الجيمانزيوم في تدريبات الفريق البدنية.

أول ظهور لمحمد صلاح بعد تراجعه في الكرة الذهبية

وكان تراجع ترتيب محمد صلاح في الكرة الذهبية وأفضل لاعب في العالم لعام 2023، بشكل كبير حيث حصد مركز أقل من العام الماضي بعدما احتل المركز الحادي عشر حيث كان يحتل العام الماضي المركز الخامس، وذلك من أصل خمس مشاركات للفرعون المصري في الكرة الذهبية.

عاجل- "على أنغام سالكه".. أول ظهور لمحمد صلاح بعد تراجعه في ترتيب الكرة الذهبية 2023

ونجحت الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي من تحقيق لقب الكرة الذهبية للعام الحالي 2023 للمرة الثامنة في تاريخه، ليصبح أكثر لاعب حقق اللقب ويبتعد عن الجميع.

ترتيب محمد صلاح في هدافي الدوري الإنجليزي

ويحتل محمد صلاح وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 8 نقاط، بفارق ثلاث أهداف عن الدبابة النرويجية إيرلينيج هالاند لاعب مانشستر سيتي برصيد 11 هدف.

محمد صلاح يواجه الانتقادات بسبب فلسطين

وكان تلقى الدولي المصري محمد صلاح هجوم شديد خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب عدم حديثه عن القضية الفلسطينية وسط إعلان عدد كبير من نجوم الكرة العالمية دعمهم لأهل فلسطين بشكل كبير، قبل أن يظهر صلاح في فيديو له عبر حساباته ويتحدث عن تلك القضية، وتخطى الفيديو أكثر من 150 مليون مشاهدة.

محمد صلاح مع ليفربول الإنجليزي

وخاض محمد صلاح في الدوري الإنجليزي 241 مباراة بين فريقي تشيلسي وليفربول، استطاع أن يسجل خلالها 147 هدف وصنع 68 هدف آخرين.

ويقدم الفرعون المصري موسم رائع مع ليفربول خلال الموسم الحالي 2023-2024، في جميع المسابقات، حيث سجل 14 هدف خلال خوض 14 مباراة.

عاجل- "على أنغام سالكه".. أول ظهور لمحمد صلاح بعد تراجعه في ترتيب الكرة الذهبية 2023

موعد مباراة ليفربول القادمة بالدوري الإنجليزي

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المنضم بين صفوفه محمد صلاح، ضيفا على نظيره لوتون تاون مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب ستاد يدفوردشير المباراة بين ليفربول وتاون، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.