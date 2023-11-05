موعد مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لمواجهة نظيره فريق فيورنتينا، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة يوفنتوس أمام نظيره فريق فيورنتينا، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة د، الثانية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة يوفنتوس أمام نظيره فريق فيورنتينا، عبر قناة أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

