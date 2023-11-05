تردد القنوات الناقلة لمباراة الوداد ضد صن داونز اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من عشاق كرة القدم في كل مكان عبر محرك البحث "جوجل"، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي اليوم الأحد في دوري السوبر الإفريقي 2023.

ويحتضن ملعب "مركب محمد الخامس"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي الوداد مساء اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر نوفمبر الجاري في ذهاب نهائي الدوري الإفريقي.

موعد مباراة الوداد أمام صن داونز في الدوري الإفريقي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الوداد وصن داونز اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد أمام صن داونز في الدوري الإفريقي

تُنقل مباراة الوداد ضد صن داونز، مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On time sports 1 HD، بتعليق المعلق حاتم بطيشة.

التردد: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة العرض: HD.